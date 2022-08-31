Песков рассказал, как его дочь обманули мошенники

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Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков рассказал, как его дочь в прошлом году стала жертвой мошенничества.

Официальный представитель Кремля отметил, что его дочь знала о том, какие приемы используют злоумышленники, чтобы украсть денежные средства. По его словам, мошенники уже достигли очень высокого уровня в искусстве убеждения. Однако они используют свой талант в преступных целях, добавил он.

"У меня дочка попалась в прошлом году. Уж сколько я ей говорил. Она говорит, это был как гипноз, она даже ничего не поняла, как она стала называть свои ПИНы и так далее. И у нее с двух карточек сняли деньги", – передает РИА Новости его слова.

Песков отметил, что благодаря оперативным действиям служб безопасности банков украденные деньги удалось вернуть.

Ранее россиян предупредили о новой мошеннической схеме. Исследователи ВТБ выяснили, что злоумышленники стали вымогать деньги через месенджеры WhatsApp и Viber.

По данным специалистов, схема пользуется популярностью у мошенников из-за того, что через приложения гораздо сложнее отследить злоумышленников. В мессенджерах нет антиспама и антимошеннических фильтров, заявил вице-президент ВТБ Никита Чугунов.