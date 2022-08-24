В ЦБ предупредили россиян о новой уловке телефонных мошенников

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Телефонные мошенники стали использовать новый прием. Теперь они представляются гражданам сотрудниками Центробанка, ссылаясь на данные реальных работников регулятора, заявил директор департамента информационной безопасности Банка России Вадим Уваров. Об этом сообщает РИА Новости.

"Что касается актуальных схем мошенничества, то в последнее время злоумышленники не только представляются, якобы, "сотрудником" Центрального банка, но все чаще для убедительности присылают человеку в мессенджер или на электронную почту документы с логотипом и печатью Банка России", – сказал он.

Уваров отметил, что в некоторых случаях мошенники использовали и его рабочие данные в своих легендах.

"Со стороны выглядит очень правдоподобно", – пояснил Уваров.

Он подчеркнул, что Центробанк никогда не звонит, не рассылает сообщения и не направляет гражданам письма по собственной инициативе. Также Уваров напомнил, что регулятор не занимается обслуживанием счетов физических лиц.

"В любом случае, кем бы ни представлялся звонящий – сотрудником банка, прокураторы, полиции, работником Центробанка – никогда и никому не сообщайте личные данные, а также номер своей банковской карты, трехзначный код с оборотной стороны карты или смс-код", – заключил он.

Ранее россиян предупредили о новой мошеннической схеме. Исследователи ВТБ выяснили, что злоумышленники стали вымогать деньги через месенджеры WhatsApp и Viber.

По данным специалистов, схема пользуется популярностью у мошенников из-за того, что через приложения гораздо сложнее отследить злоумышленников. В мессенджерах нет антиспама и антимошеннических фильтров, заявил вице-президент ВТБ Никита Чугунов.