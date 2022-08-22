Эксперт объяснил, почему нельзя избежать спам-звонков

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При утечке номера мобильного телефона он попадает в базу, из которой его невозможно удалить. Однако снизить вероятность нежелательных звонов можно, сообщает Pravda.Ru со ссылкой на руководителя аналитического центра Zecurion Владимира Ульянова.

"Самое эффективное – добавлять те номера, с которых совершаются звонки, в черный список своего телефона. Можно установить программы, которые помогают идентифицировать нежелательные звонки, бороться с мошенниками и спам-звонками", – объяснил специалист.

Однако Ульянов добавил, что программы не всегда могут работать правильно. Мошенники и адресанты спам-звонков часто меняют телефонные номера, чем обходят черные списки и специальные приложения.

Эксперт заверил, что в борьбе с нежелательными звонками также не поможет смена сим-карты. По его словам, информация в том числе может утечь из государственных структур, компаний-операторов и других организаций.

Ранее стало известно, что в России могут создать фонд компенсаций пострадавшим от утечки данных. Сообщалось, что фон может функционировать за счет средств, которые компании должны будут выплатить в качестве штрафов за утекшие данные пользователей или клиентов.

До этого россиян предупредили о новой мошеннической схеме. Исследователи ВТБ выяснили, что злоумышленники стали вымогать деньги через месенджеры WhatsApp и Viber.

По данным специалистов, схема пользуется популярностью у мошенников из-за того, что через приложения гораздо сложнее отследить злоумышленников. В мессенджерах нет антиспама и антимошеннических фильтров, заявил вице-президент ВТБ Никита Чугунов.

