Альфа-банк опроверг утечку данных клиентов

15:16
Фото: Агентство "Москва"/Софья Сандурская
В Альфа-банке опровергли информацию об утечке данных своих клиентов. В кредитной организации подчеркнули, что баз с данными в открытом доступе нет.
До этого в Сети появилась информация о том, что на форумах продают базу клиентов Альфа-банка с актуальными данными 300 человек.
"Никаких утечек нет, данные клиентов в безопасности. Данный файл неактуальный <...> Наша служба безопасности регулярно запрашивает сэмплы так называемых "утечек" – баз с настоящими данными клиентов нет", – передает ТАСС сообщение пресс-службы банка.
Ранее Роскомнадзор зафиксировал свыше 40 крупных утечек баз данных, которые скомпрометировали свыше 300 миллионов записей.
Руководитель ведомства Андрей Липов призвал ужесточить наказание за такие нарушения. Он подчеркнул, что при больших утечках в крупных компаниях зачастую возникает вопрос со сбором и адекватностью доказательств.
Данные 25 миллионов клиентов компании СДЭК попали в Сеть
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