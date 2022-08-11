Роскомнадзор зафиксировал более 40 крупных утечек баз данных

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Роскомнадзор зафиксировал свыше 40 крупных утечек баз данных, которые скомпрометировали свыше 300 миллионов записей. Об этом сообщает радиостанция "Говорит Москва" со ссылкой на замглавы Роскомнадзора Милоша Вагнера.

Руководитель ведомства Андрей Липов призвал ужесточить наказание за такие нарушения. Он подчеркнул, что при больших утечках в крупных компаниях зачастую возникает вопрос со сбором и адекватностью доказательств.

Ранее Роскомнадзор направил в "Пятерочку" запрос с требованием предоставить детальную информацию по поводу возможной утечки персональных данных соискателей с официального сайта с вакансиями торговой сети.

Известно, что торговой сетью управляет X5 Group – один из крупнейших российских ретейлеров.

