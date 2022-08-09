Роскомнадзор направил Tele2 запрос о возможной утечке данных клиентов

Фото: Агентство "Москва"

Роскомнадзор направил оператору связи Tele2 запрос с требованием предоставить информацию о возможной утечке персональных данных клиентов компании, сообщает ТАСС.

"Роскомнадзор направил в ООО "Т2 мобайл" запрос с требованием предоставить детальную информацию о возможной утечке персональных данных клиентов компании", – сообщили в пресс-службе ведомства.

Ранее сообщалось, что руководство оператора связи Tele2 организовало служебную проверку в связи с возможной утечкой личных данных пользователей.

В компании отметили, что причиной утечки могла стать хакерская атака, которой подвергся IT-партнер оператора.

Также в Tele2 заявили, что намерены усилить контроль за персональными данными, доступ к которым могут иметь менее защищенные партнеры. В компании уточнили, что утекшая информация не влечет материальных рисков для клиентов.

