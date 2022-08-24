ЦБ РФ предложил обязать банки возвращать переведенные мошенникам деньги

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Российские банки обяжут возвращать клиентам деньги, переведенные мошенникам, если подозрительный счет содержался в базе данных ЦБ, сообщил РИА Новости глава департамента информационной безопасности регулятора Вадим Уваров.

Такую поправку в закон о национальной платежной системе предложил Банк России. Документ пересекается с законопроектом об информационном обмене с МВД, который Госдума приняла в первом чтении.

Уваров пояснил, что кредитные организации, исполнившие перевод на мошеннический счет, должны будут вернуть клиенту всю сумму в течение 30 дней с момента получения от него заявления. На трансграничные переводы будет отведен срок в 60 дней.

Также в Центробанке предложили на два дня приостанавливать перевод средств по счету, информация о котором есть в базе данных.

Ранее россиян предупредили о новой мошеннической схеме. Исследователи ВТБ выяснили, что злоумышленники стали вымогать деньги через месенджеры WhatsApp и Viber.

По данным специалистов, схема пользуется популярностью у мошенников из-за того, что через приложения гораздо сложнее отследить злоумышленников. В мессенджерах нет антиспама и антимошеннических фильтров, заявил вице-президент ВТБ Никита Чугунов.