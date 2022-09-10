МЧС предупредило о чрезвычайной пожароопасности в Лазаревском районе Сочи

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Чрезвычайная пожароопасность в Лазаревском районе Сочи сохранится до 11 сентября. Об этом ГУ МЧС России по Краснодарскому краю сообщает в своей официальной группе "ВКонтакте".

"По данным ФГБУ СЦГМС ЧАМ 10 и 11 сентября 2022 года в предгорной и горной зонах Лазаревского района города Сочи сохранится чрезвычайная пожароопасность 5 класса", – говорится в публикации.

Местным жителям напомнили о необходимости соблюдать меры безопасности. Строго запрещается пользоваться открытыми источниками огня вблизи сухой травы, леса, неподалеку от поваленных деревьев.

Ранее Владимир Путин поручил главам регионов принять все меры по борьбе с возгораниями в России и минимизировать последствия от них.

По данным Россельхоза, в России тушат 104 пожара в 18 регионах страны. Общая площадь возгораний – 107 тысяч гектаров. Трудности с тушением пожаров были зафиксированы в Рязанской, Нижегородской, Ростовской областях, а также в Коми, Марий Эл и Якутии.

Президент заявил, что борьба с пожарами остается сложной из-за аномальной жары в России и Европе. Кроме того, в европейской части страны и на Дальнем Востоке по-прежнему сохраняются риски ухудшения ситуации с лесными пожарами.