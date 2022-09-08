Высокий уровень опасности из-за угрозы пожаров объявили в Московской области

Фото: телеграм-канал "МЧС России"

Гидрометцентр России объявил повышенный уровень погодной опасности из-за риска возникновения пожаров в Подмосковье до 00:00 пятницы, 9 сентября. Об этом сообщается на сайте учреждения.

Уточняется, что местами в регионе прогнозируется чрезвычайная пожароопасность пятого класса.

До этого главный специалист московского Метеобюро Татьяна Позднякова рассказала, что холодная погода в Москве сохранится как минимум на всю первую неделю сентября. По ее словам, погоду в столице будет определять антициклон, а атмосферное давление будет расти.

Она отметила, что ночью осадков не ожидается, а днем может быть кратковременный дождь.

