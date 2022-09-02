Москвичей предупредили о снежной крупе в некоторых районах столицы

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец предупредил москвичей о том, что снежная крупа может наблюдаться в некоторых районах города.

Ранее подписчик Москвы 24 сообщил, что в столичном районе Северное Измайлово прошел град. Мужчина заснял непогоду на видео.

"Это не град, это снежная крупа. Град должен выпадать из градовых облаков, а их высота – минимум 8–9 километров. У нас сегодня высота кучево-дождевой облачности не превышает 5–6 километров", – передает РИА Новости его слова.

Тишковец объяснил, что так происходит из-за нулевой температуры в кучево-дождевых облаках – капли дождя успевают замерзнуть, превращаются в снежную крупу.

Ранее ведущий специалист центра погоды "Фобос" Александр Синенков рассказал, что в выходные в столице будет облачная погода, а температура составит около 15 градусов.

Как отметил синоптик, в Москву придет западный и северо-западный умеренный ветер со скоростью 3–8 метров в секунду. Атмосферное давление увеличится, оно будет выше 753 миллиметров ртутного столба.

В свою очередь, руководитель прогностического центра "Метео" Александр Шувалов спрогнозировал небольшое потепление в предстоящие выходные в Москве.