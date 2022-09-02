Град прошел в столичном районе Северное Измайлово

Видео: Москва 24

В столичном районе Северное Измайлово прошел град. Об этом сообщил Москве 24 подписчик, который заснял непогоду на видео.

На кадрах видно, что в этой части Москвы поднялся ветер, и идет сильный град.

Ранее ведущий специалист центра погоды "Фобос" Александр Синенков рассказал, что в выходные в столице будет облачная погода, а температура составит около 15 градусов. Как отметил синоптик, в Москву придет западный и северо-западный умеренный ветер со скоростью 3–8 метров в секунду. Атмосферное давление увеличится, оно будет выше 753 миллиметров ртутного столба.

В свою очередь, руководитель прогностического центра "Метео" Александр Шувалов спрогнозировал небольшое потепление в предстоящие выходные в Москве.