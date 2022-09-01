Москвичам пообещали возращение тепла к середине сентября

Фото: Москва 24/Юлия Иванко

Теплая погода с температурой до 20 градусов может вернуться в столицу к середине сентября, сообщает сайт "Комсомольской правды" со ссылкой на ведущего специалиста информационного портала "Метеоновости" Татьяну Позднякову.

"В последующие дни, когда солнышка будет чуть больше, не исключено, что температура повысится до 15–17 градусов. Но на этом максимальная температура в первой декаде месяца и остановится. То есть всплеска тепла пока что ждать не приходится", – отметила она.

Синоптик добавила, что в выходные, 3 и 4 сентября, воздух прогреется до 13–15 градусов. При этом до 7 сентября не ожидается сильных ливней, только местами могут пройти кратковременные дожди.

Ранее ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец сообщил, что в столице сентябрь ожидается прохладным и без классического бабьего лета.

По его словам, осень опередила климатический календарь на 20 суток. Тишковец также отметил, что осадков выпадет на 10–20% меньше, чем положено.

