Москвичам пообещали возращение тепла к середине сентября

Фото: Москва 24/Юлия Иванко
Теплая погода с температурой до 20 градусов может вернуться в столицу к середине сентября, сообщает сайт "Комсомольской правды" со ссылкой на ведущего специалиста информационного портала "Метеоновости" Татьяну Позднякову.
"В последующие дни, когда солнышка будет чуть больше, не исключено, что температура повысится до 15–17 градусов. Но на этом максимальная температура в первой декаде месяца и остановится. То есть всплеска тепла пока что ждать не приходится", – отметила она.
Синоптик добавила, что в выходные, 3 и 4 сентября, воздух прогреется до 13–15 градусов. При этом до 7 сентября не ожидается сильных ливней, только местами могут пройти кратковременные дожди.
Ранее ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец сообщил, что в столице сентябрь ожидается прохладным и без классического бабьего лета.
По его словам, осень опередила климатический календарь на 20 суток. Тишковец также отметил, что осадков выпадет на 10–20% меньше, чем положено.
В Москве резко похолодало
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 125124, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
В сетевом издании могут быть использованы материалы интернет-ресурсов Facebook и Instagram, владельцем которых является компания Meta Platforms Inc., запрещённая на территории Российской Федерации как экстремистская.
Следите за новостями: