Москвичам рассказали о погоде в выходные

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин
Ведущий специалист центра погоды "Фобос" Александр Синенков рассказал, что в выходные в столице будет облачная погода, а температура составит около 15 градусов.
"Мы ожидаем и в субботу, и в воскресенье переменную облачность без осадков, в дневные часы температура составит 14–16 градусов, по области – от 12 до 17 градусов. При этом в ночные часы в столице будет 5–7 градусов, а по области – от 3 до 8 градусов", – передает ТАСС его слова.
Как отметил синоптик, в Москву придет западный и северо-западный умеренный ветер со скоростью 3–8 метров в секунду. Атмосферное давление увеличится, оно будет выше 753 миллиметров ртутного столба.
В свою очередь, руководитель прогностического центра "Метео" Александр Шувалов спрогнозировал небольшое потепление в предстоящие выходные в Москве. Об этом сообщает News.ru.
"Спешу обрадовать, в выходные погода в столице немного выправится", – сообщил он.
Синоптик рекомендовал жителям столицы постараться провести последние теплые деньки на природе.
Ранее Синенков предупредил москвичей о дождях, которые ожидаются в столице в пятницу, 2 сентября. Эксперт сообщил, что в Москве будет порывистый западный ветер со скоростью 5–10 метров в секунду. Он также отметил, что атмосферное давление будет повышаться и к вечеру составит 749 миллиметров ртутного столба.
В свою очередь, ведущий метеоролог Гидрометцентра Марина Макарова объяснила, что резкая смена погоды с жары на прохладу связана с изменением воздушных потоков над европейской частью России. По словам метеоролога, в ближайшие дни прогнозируется облачная погода, а местами пройдут кратковременные дожди.
Первые заморозки в Москве могут быть 3 и 4 сентября – синоптики
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