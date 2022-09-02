Москвичам рассказали о погоде в выходные

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Ведущий специалист центра погоды "Фобос" Александр Синенков рассказал, что в выходные в столице будет облачная погода, а температура составит около 15 градусов.

"Мы ожидаем и в субботу, и в воскресенье переменную облачность без осадков, в дневные часы температура составит 14–16 градусов, по области – от 12 до 17 градусов. При этом в ночные часы в столице будет 5–7 градусов, а по области – от 3 до 8 градусов", – передает ТАСС его слова.

Как отметил синоптик, в Москву придет западный и северо-западный умеренный ветер со скоростью 3–8 метров в секунду. Атмосферное давление увеличится, оно будет выше 753 миллиметров ртутного столба.

В свою очередь, руководитель прогностического центра "Метео" Александр Шувалов спрогнозировал небольшое потепление в предстоящие выходные в Москве. Об этом сообщает News.ru.

"Спешу обрадовать, в выходные погода в столице немного выправится", – сообщил он.

Синоптик рекомендовал жителям столицы постараться провести последние теплые деньки на природе.

Ранее Синенков предупредил москвичей о дождях, которые ожидаются в столице в пятницу, 2 сентября. Эксперт сообщил, что в Москве будет порывистый западный ветер со скоростью 5–10 метров в секунду. Он также отметил, что атмосферное давление будет повышаться и к вечеру составит 749 миллиметров ртутного столба.

В свою очередь, ведущий метеоролог Гидрометцентра Марина Макарова объяснила, что резкая смена погоды с жары на прохладу связана с изменением воздушных потоков над европейской частью России. По словам метеоролога, в ближайшие дни прогнозируется облачная погода, а местами пройдут кратковременные дожди.