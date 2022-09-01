Первое сентября стало самым холодным в Петербурге с 1881 года

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко
Первое сентября стало в Санкт-Петербурге самым холодным с 1881 года. Об этом сообщил главный синоптик города Александр Колесов в своем телеграм-канале.
"Максимальная температура сегодня днем составила всего 9,7 градуса. Поэтому 1 сентября 2022 года стало самым холодным началом учебного года в Санкт-Петербурге за весь ряд наблюдений с 1881 года", – отметил метеоролог.
При этом, он уточнил, что количество выпавших за день осадков еще неизвестно, так как дождь на данный момент продолжается.
Ранее сообщалось, что в Москве сентябрь ожидается прохладным и без классического бабьего лета. По словам специалиста центра погоды "Фобос" Евгения Тишковца, осень опередила климатический календарь на 20 суток.
В свою очередь, специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова до этого предупреждала, что холодная погода в городе сохранится как минимум всю первую пятидневку сентября. По словам синоптика, это связано с антициклоном.
Москвичей предупредили о заморозках в предстоящие выходные
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