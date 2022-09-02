Москвичам рассказали о погоде 2 сентября

Фото: Агентство "Москва"/Андрей Никеричев
Ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Александр Синенков предупредил жителей столицы о дождях, которые ожидаются в Москве в пятницу, 2 сентября. Об этом пишет РИА Новости.
"Сегодня мы ожидаем в Москве и Московской области облачную с прояснениями погоду, местами кратковременный дождь. Температура максимальная в мегаполисе – 12–14 градусов, по области – от 10 до 15 градусов", – рассказал он.
Эксперт сообщил, что в столице в пятницу будет порывистый западный ветер со скоростью 5–10 метров в секунду. Он также отметил, что атмосферное давление будет повышаться и к вечеру составит 749 миллиметров ртутного столба.
Ранее главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова предупредила, что холодная погода в Москве сохранится как минимум на всю первую пятидневку сентября. По словам синоптика, это связано с антициклоном. Она добавила, что температура воздуха в начале следующей недели будет 11–16 градусов, что на 5–6 градусов ниже климатической нормы.
В свою очередь, ведущий метеоролог Гидрометцентра Марина Макарова объяснила, что резкая смена погоды с жары на прохладу связана с изменением воздушных потоков над европейской частью России. По словам метеоролога, в ближайшие дни прогнозируется облачная погода, а местами пройдут кратковременные дожди.
Синоптики заявили, что температура в Москве опустилась на 3 градуса ниже нормы
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