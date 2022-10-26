Стена горящего склада в Петербурге частично обрушилась – СМИ

Фото: 78.mchs.gov.ru

На горящем складе в Колпинском районе Санкт-Петербурга обрушилась часть стены. Об этом со ссылкой на экстренные службы сообщает ТАСС.

Уточняется, что в настоящее время пожар локализован на площади 12 тысяч квадратных метров. Группировка, задействованная в ликвидации возгорания, была увеличена до 160 человек и 45 единиц техники.

Огонь на складе вспыхнул во вторник вечером. Изначально площадь возгорания составляла 1 тысячу квадратных метров, затем она увеличилась до 6 тысяч квадратных метров, а затем до 12.

По данным МЧС, в складском помещении размером 100 на 240 метров загорелись строительные материалы. Ликвидация огня осложняется высокой горючей нагрузкой помещения.

Сведений о пострадавших не поступало. К месту происшествия направили передвижную лабораторию для контроля замеров воздуха. Специалисты не зафиксировали превышения предельно допустимой концентрации вредных веществ.



Склад загорелся в Санкт-Петербурге

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