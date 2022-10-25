Площадь пожара на складе в Санкт-Петербурге увеличилась до 12 тысяч "квадратов"

Фото: 78.mchs.gov.ru

Площадь пожара на складе в Колпинском районе Санкт-Петербурга увеличилась до 12 тысяч квадратных метров. Об этом сообщает пресс-служба регионального главка МЧС.

В ведомстве уточнили, что к ликвидации привлечено 123 человека и 27 единиц техники, в том числе пожарный поезд, коленчатые подъемники и автолестницы.

Пожар произошел во вторник вечером. В складском помещении размером 100 на 240 метров загорелись строительные материалы.

Изначально площадь возгорания составляла 1 тысячу квадратных метров, затем она увеличилась до 6 тысяч квадратных метров. Ликвидация огня осложняется высокой горючей нагрузкой помещения.

К месту происшествия направили передвижную лабораторию для контроля замеров воздуха. Сведений о пострадавших не поступало.

Ранее сообщалось, что в Екатеринбурге загорелся склад с пластиковой продукцией. Площадь пожара составила 4 тысячи квадратных метров. Пострадал один человек.



Склад загорелся в Санкт-Петербурге

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