Магазины "Иль де Ботэ" возобновляют работу в России – СМИ

Фото: URA.RU/ТАСС/RAZMIK ZACKARYAN

Магазины косметики и парфюмерии "Иль де Ботэ" возобновляют работу в России. Об этом сообщает газета "Ведомости" со ссылкой на источник.

Отмечается, что магазины откроются на месте торговых точек бренда Sephora.

В свою очередь, представитель "Иль де Ботэ" добавил, что флагманский магазин Sephora в торговом центре Авиапарк уже сменил вывеску, ребрендинг остальных точек завершится до января 2023 года.

По данным газеты, местный бизнес Sephora выкупил гендиректор компании Евгений Дроздов. Он сообщил газете, что "Иль де Ботэ" открывается как автономная компания. По его словам, почти из-за семимесячной приостановки сеть запускается с тем же товарным запасом, который был в начале года.

Ранее сообщалось, что сеть магазинов OBI в России готовится к ребрендингу. Ожидается, что торговые точки получат название HOBI и OBBI.

Отмечается, что смена вывески для нового собственника компании – это вынужденный шаг. Он должен сделать это в течение полугода после передачи активов немецким владельцем сети, при этом эксперты ожидают полного ребрендинга не раньше 2023 года.

Согласно базе Роспатента, в конце сентября российское юридическое лицо DIY-сети OBI подало заявку на регистрацию товарного знака HOBI, а в начале октября – OBBI. Кроме того, компания зарегистрировала новый домен h-obi.ru.

Сеть магазинов OBI в России переименуют в HOBI или OBBI – СМИ

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