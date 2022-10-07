Сеть магазинов OBI в России переименуют в HOBI или OBBI – СМИ

Фото: Агентство "Москва"/"Мобильный репортер"

Сеть магазинов OBI в России готовится к ребрендингу, сообщает "Коммерсант". Ожидается, что торговые точки получат название HOBI и OBBI.

Отмечается, что смена вывески для нового собственника компании – это вынужденный шаг. Он должен сделать это в течение полугода после передачи активов немецким владельцем сети, при этом эксперты ожидают полного ребрендинга не раньше 2023 года.

Согласно базе Роспатента, в конце сентября российское юридическое лицо DIY-сети OBI подало заявку на регистрацию товарного знака HOBI, а в начале октября – OBBI. Кроме того, компания зарегистрировала новый домен h-obi.ru.

На сайте торговой сети говорится, что использование бренда OBI – временное. В планах компании постепенно перезапустить гипермаркеты под новой торговой маркой.

Партнер One Story Ольга Сумишевская отметила, что после сделки по передаче активов у OBI в России было около полугода на использование текущего товарного знака.

Руководитель практики интеллектуальной собственности юридической фирмы "Интеллектуальный капитал" Василий Зуев рассказал, что с юридической точки зрения проблем в возможном переименовании OBI на HOBI не возникнет, если есть письменное согласие правообладателя первоначального товарного знака. Иначе немецкая сеть может возбудить административные или судебные разбирательства.

8 марта компания OBI сообщила о решении прекратить работу в России на фоне ситуации на Украине. Позже стало известно, что ретейлер планирует продать свой бизнес в России отечественному инвестору. Доверенность на ведение сделки была у основателя "Аудит груп" Бориса Любошица.

Однако в апреле магазины сети постепенно начали возобновлять работу. Так, 27 апреля после полуторамесячного простоя открылся гипермаркет OBI в столичном ТЦ "Авиапарк" на Ходынском Поле.

30 июля стало известно, что немецкая сеть магазинов строительных и хозяйственных товаров OBI закрыла сделку по продаже российского бизнеса. По данным источников, на первом этапе 40% долей в 6 компаниях российской сети перешли группе инвестиционно-строительных компаний Max, а 60% получил бизнесмен Йозеф Лиокумович.

Один из источников заявил, что сумма сделки была символической, другой назвал сумму в один евро.



Сеть магазинов OBI в России переименуют в HOBI или OBBI – СМИ

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