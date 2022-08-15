Новый владелец OBI в России заявил, что купил сеть за 600 рублей

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Новый владелец контрольного пакета активов российского отделения торговой сети OBI Йозеф Лиокумович заявил, что приобрел его за 600 рублей. Об этом сообщает Forbes.

По его словам, купленные им 60% бизнеса оценивались в 100 миллионов евро. Лиокумович отметил, что компания является экономически здоровой, несмотря на то, что она была продана за бесценок. Тем не менее бизнесмен полагает, что OBI нуждается в наведении порядка и больших вложениях.

"В прошлом году убытки были в размере 2,5 миллиарда рублей. В этом году сильно пошатнуло ее и то, что магазины сети полтора месяца были закрыты", – сказал Лиокумович.

Он пояснил, что российская сеть имела долги перед материнской компанией в размере более 30 миллионов евро, но к настоящему моменту их удалось урегулировать. Также OBI имеет иски по долгам от российских компаний.

"С ними мы разбираемся; многие договоры, которые привели к искам, были заключены против интересов нашей компании", – заключил Лиокумович.

8 марта компания OBI сообщила о решении прекратить работу в России на фоне ситуации на Украине. Позже стало известно, что ретейлер планирует продать свой бизнес в России отечественному инвестору. Доверенность на ведение сделки была у основателя "Аудит груп" Борис Любошиц.

Однако в апреле магазины сети постепенно начали возобновлять работу. Так, 27 апреля после полуторамесячного простоя открылся гипермаркет OBI в столичном ТЦ "Авиапарк" на Ходынском Поле.

30 июля стало известно, что немецкая сеть магазинов строительных и хозяйственных товаров OBI закрыла сделку по продаже российского бизнеса. По данным источников, на первом этапе 40% долей в 6 компаниях российской сети перешли группе инвестиционно-строительных компаний Max, а 60% получил бизнесмен Йозеф Лиокумович. Один из источников заявил, что сумма сделки была символической, другой назвал сумму в один евро.