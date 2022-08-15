Новый владелец OBI в России заявил, что купил сеть за 600 рублей

Фото: Агентство "Москва"/"Мобильный репортер"
Новый владелец контрольного пакета активов российского отделения торговой сети OBI Йозеф Лиокумович заявил, что приобрел его за 600 рублей. Об этом сообщает Forbes.
По его словам, купленные им 60% бизнеса оценивались в 100 миллионов евро. Лиокумович отметил, что компания является экономически здоровой, несмотря на то, что она была продана за бесценок. Тем не менее бизнесмен полагает, что OBI нуждается в наведении порядка и больших вложениях.
"В прошлом году убытки были в размере 2,5 миллиарда рублей. В этом году сильно пошатнуло ее и то, что магазины сети полтора месяца были закрыты", – сказал Лиокумович.
Он пояснил, что российская сеть имела долги перед материнской компанией в размере более 30 миллионов евро, но к настоящему моменту их удалось урегулировать. Также OBI имеет иски по долгам от российских компаний.
"С ними мы разбираемся; многие договоры, которые привели к искам, были заключены против интересов нашей компании", – заключил Лиокумович.
8 марта компания OBI сообщила о решении прекратить работу в России на фоне ситуации на Украине. Позже стало известно, что ретейлер планирует продать свой бизнес в России отечественному инвестору. Доверенность на ведение сделки была у основателя "Аудит груп" Борис Любошиц.
Однако в апреле магазины сети постепенно начали возобновлять работу. Так, 27 апреля после полуторамесячного простоя открылся гипермаркет OBI в столичном ТЦ "Авиапарк" на Ходынском Поле.
30 июля стало известно, что немецкая сеть магазинов строительных и хозяйственных товаров OBI закрыла сделку по продаже российского бизнеса. По данным источников, на первом этапе 40% долей в 6 компаниях российской сети перешли группе инвестиционно-строительных компаний Max, а 60% получил бизнесмен Йозеф Лиокумович. Один из источников заявил, что сумма сделки была символической, другой назвал сумму в один евро.
OBI продала бизнес в России всего за 1 евро
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