ФАС разрешила "Группе MAX" приобрести российский бизнес OBI

Фото: Агентство "Москва"/"Мобильный репортер"
Федеральная антимонопольная служба дала разрешение на приобретение "Группой MAX" российского бизнеса OBI, сообщает РИА Новости.
"ФАС согласовала ходатайства ООО "Группа инвестиционно-строительных компаний MAX" о приобретении российского бизнеса OBI", – говорится в заявлении.
В ведомстве отметили, что такое решение не повлияет на ограничение конкуренции, так как компании работают на разных рынках. Так, "Группа MAX" занимается строительными проектами, а OBI – торговлей непродовольственной продукцией, коммунальными услугами и представлением объектов в аренду.
8 марта компания OBI сообщила о решении прекратить работу в России на фоне ситуации на Украине. Позже стало известно, что ретейлер планирует продать свой бизнес в России отечественному инвестору. Доверенность на ведение сделки была у основателя "Аудит груп" Борис Любошиц.
Однако в апреле магазины сети постепенно начали возобновлять работу. Так, 27 апреля после полуторамесячного простоя открылся гипермаркет OBI в столичном ТЦ "Авиапарк" на Ходынском Поле.
OBI заработал в ТЦ "Авиапарк" на Ходынском Поле
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