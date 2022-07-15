У российского бизнеса Starbucks появилось три новых владельца

Новыми владельцами кофеен Starbucks в России станут ресторатор Антон Пинский, Тимати и компания "Синдика". Информацию подтвердили в пресс-службе компании. Новые владельцы уже начали разрабатывать другое название и символику заведений.

Что будет с сотрудниками сети? Будет ли у кофеен Starbucks ребрендинг? Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.