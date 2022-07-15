Курс доллара опустился ниже 57 рублей

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Курс доллара в ходе торгов упал ниже 57 рублей впервые с 5 июля. Об этом свидетельствуют данные Мосбиржи.

Так, в 13:53 по московскому времени американская валюта снижалась на 2,32%, до 56,95 рубля. Затем падение замедлилось, уже в 13:58 доллар торговался на уровне 57,11 рубля. Курс европейской валюты между тем составил 57,41 рубля.

Накануне вечером индекс доллара увеличился на 1%, достигнув 109 пунктов впервые с сентября 2002 года. При этом курс евро к американской валюте снизился до 0,9961 доллара, а доллар к иене увеличился до 139,21 иены.

Ранее глава Минфина РФ Антон Силуанов заявил, что доллар стал "токсичным" для российской экономики. Комментируя его слова, экономист Дмитрий Прокофьев предположил, что министр имел в виду излишнее укрепление рубля на фоне торгового профицита, который возник на фоне отсутствия импорта.

