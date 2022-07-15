Форма поиска по сайту

Москва 24

Форма поиска по сайту

Экономика

13:58

Курс доллара опустился ниже 57 рублей

экономика

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Курс доллара в ходе торгов упал ниже 57 рублей впервые с 5 июля. Об этом свидетельствуют данные Мосбиржи.

Так, в 13:53 по московскому времени американская валюта снижалась на 2,32%, до 56,95 рубля. Затем падение замедлилось, уже в 13:58 доллар торговался на уровне 57,11 рубля. Курс европейской валюты между тем составил 57,41 рубля.

Накануне вечером индекс доллара увеличился на 1%, достигнув 109 пунктов впервые с сентября 2002 года. При этом курс евро к американской валюте снизился до 0,9961 доллара, а доллар к иене увеличился до 139,21 иены.

Ранее глава Минфина РФ Антон Силуанов заявил, что доллар стал "токсичным" для российской экономики. Комментируя его слова, экономист Дмитрий Прокофьев предположил, что министр имел в виду излишнее укрепление рубля на фоне торгового профицита, который возник на фоне отсутствия импорта.

Россияне начали активно скупать юани, фунты стерлингов и швейцарские франки

Читайте также

© 2012 – 2022

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций   

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 125124, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

В сетевом издании могут быть использованы материалы интернет-ресурсов Facebook и Instagram, владельцем которых является компания Meta Platforms Inc., запрещённая на территории Российской Федерации как экстремистская.

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Яндекс.Метрика

Следите за новостями:

Больше не показывать