Эксперт назвал минусы хранения сбережений в юанях

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Директор Института социально-экономических исследований Финансового университета при правительстве РФ Алексей Зубец в разговоре с радио "Комсомольская правда" объяснил минусы хранения сбережений в валюте юаня.

"Все-таки юань – это валюта, которая находится под серьезным государственным контролем. И когда некоторые наши министры говорят, что давайте все переведем в юань, было бы неплохо сначала спросить китайцев: готовы ли они, чтобы в России народ массово копил юани", – сказал Зубец.

Пока, заявил эксперт, валюта остается "голубой мечтой" и "несопоставима с бытом". Однако юани вряд ли будут пользоваться популярностью среди населения РФ, отметил Зубец.

По его мнению, более надежным является способ сбережения средств в рублях. Небольшие суммы можно держать в долларах или евро.

Ранее россиянам рассказали, что рост доллара к евро не навредит экономике страны. Эксперт Георгий Остапкович уточнил, что со временем соотношение валют просто будет корректироваться между собой. По его мнению, ситуация с курсами не продлится долгое время.

