Эксперт назвал минусы хранения сбережений в юанях

Фото: Zuma/ТАСС
Директор Института социально-экономических исследований Финансового университета при правительстве РФ Алексей Зубец в разговоре с радио "Комсомольская правда" объяснил минусы хранения сбережений в валюте юаня.
"Все-таки юань – это валюта, которая находится под серьезным государственным контролем. И когда некоторые наши министры говорят, что давайте все переведем в юань, было бы неплохо сначала спросить китайцев: готовы ли они, чтобы в России народ массово копил юани", – сказал Зубец.
Пока, заявил эксперт, валюта остается "голубой мечтой" и "несопоставима с бытом". Однако юани вряд ли будут пользоваться популярностью среди населения РФ, отметил Зубец.
По его мнению, более надежным является способ сбережения средств в рублях. Небольшие суммы можно держать в долларах или евро.
Ранее россиянам рассказали, что рост доллара к евро не навредит экономике страны. Эксперт Георгий Остапкович уточнил, что со временем соотношение валют просто будет корректироваться между собой. По его мнению, ситуация с курсами не продлится долгое время.
Россияне начали активно скупать юани, фунты стерлингов и швейцарские франки
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 125124, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
В сетевом издании могут быть использованы материалы интернет-ресурсов Facebook и Instagram, владельцем которых является компания Meta Platforms Inc., запрещённая на территории Российской Федерации как экстремистская.
Следите за новостями: