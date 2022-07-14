Экономист назвал оптимальный вариант хранения сбережений

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Экономист Алексей Зубец рассказал, в какой валюте сейчас лучше всего хранить сбережения. Об этом сообщает радиостанция "Комсомольская правда".
"Оптимальный вариант – все-таки рубли, потому что непонятно, что будет с валютой, долларами и евро, так как идет санкционная война Запада против России", – объяснил он.
Однако Зубец отметил, что вероятность падения рубля нельзя исключать, поэтому все-таки следует хранить часть сбережений в иностранной валюте. По его мнению, хорошим решением станет вложение денег в фондовый рынок, недвижимость в России и золото.
Ранее экономист, глава аналитического центра Независимого топливного союза Григорий Баженов заявил, что падение курса доллара ниже 30 рублей на фоне укрепления российской валюты может негативно сказаться на экономике РФ, прежде всего на компаниях-экспортерах.
Восстановить поставки из-за рубежа, считает Баженов, позволят крепкий рубль и премии за импорт. При этом вернуть прежний курс российской валюты получится за счет стабилизации импорта, к чему подтолкнет истощение имеющихся товарных запасов.
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