Специалисты рассказали, куда можно вкладывать деньги в условиях нестабильного курса валют. Весной 2022 года многие россияне стали вкладываться в золото, а власти отменили НДС при покупке слитков.

Так ли это оказалось выгодно? Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.