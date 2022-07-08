На презентации "Москвичей" не был показан реальный облик будущих автомобилей – "КамАЗ"

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

На презентации новых моделей "Москвича" не был показан реальный облик будущих автомобилей, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу "КамАЗа".

"Это был возможный пример того, как могут выглядеть автомобили", – пояснили в пресс-службе.

Ранее автомобильный завод "Москвич" впервые представил новый модельный ряд. Соответствующие изображения появились в Сети.

В начале лета французский завод Renault в столице переименовали в "Москвич". Изменения были внесены в единый государственный реестр юридических лиц (ЕГРЮЛ) 3 июня.

После правительство Москвы и ПАО "КамАЗ" договорились о производстве отечественных электрических автомобилей и сотрудничестве в развитии легкового транспорта. Соответствующее соглашение подписали Сергей Собянин и гендиректор компании Сергей Когогин.

Позднее министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров заявил, что ведомство планирует поддержать производство автомобилей на заводе "Москвич".

