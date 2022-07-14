Фото: Москва 24/Яна Дейнега

Индекс доллара достиг 109 пунктов впервые с сентября 2002 года. Об этом свидетельствуют данные торгов.

По данным на 16:36 по московскому времени, индекс доллара вырос на 1%, до 109 пунктов.

При этом курс евро к доллару снизился до 0,9961 доллара, а доллар к иене увеличился до 139,21 иены.

Ранее кандидат экономических наук Сергей Зверский назвал наиболее оптимальный для российской экономики путь для возврата курса доллара на уровень 70–75 рублей. По словам эксперта, помочь могут расширение параллельного импорта, понижение стоимости на газ и нефть, а также накопление валютных резервов за счет покупки юаней российским ЦБ.

