Сеть кофеен Starbucks устроила финальную распродажу

Сеть кофеен Starbucks, которая уходит из России, устраивает финальную распродажу своего имущества.

Среди товаров, которые распродает сеть, – брендированная посуда, а также продукты: чай и кофе.

По данным СМИ, на все товары распространяется скидка 70%, распродажа продлится до августа.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.