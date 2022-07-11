Сеть Starbucks в РФ могут продать ресторатору Антону Пинскому – СМИ

Сеть Starbucks в России могут продать ресторатору Антону Пинскому. Об этом пишут СМИ. Федеральная антимонопольная служба такой информации пока не получала.

Сообщается, что интерьер останется прежним, изменится только название. К новому владельцу перейдут и аренда, и собственность.

В каком формате откроют заведения? И ждать ли распродаж со стороны очередного уходящего бренда? Подробности – в эфире телеканала Москва 24.