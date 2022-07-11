Экономист спрогнозировал снижение стоимости бензина на АЗС в России

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В России на внутреннем рынке наблюдается профицит топлива, напомнил президент некоммерческого партнерства "Нефтяной клуб Санкт-Петербурга" Олег Ашихмин.
При этом, указал он, розничные цены не сильно снизились. По словам эксперта, это происходит по нескольким причинам.
"Одна из них в том, что политическая ситуация постоянно меняется, и у продавцов бензина нет четкой уверенности, что оптовые цены зафиксируются на нижнем уровне. В такой ситуации операторы АЗС не спешат сильно снижать цены, чтобы потом не пришлось их резко повышать", – сказал он в интервью радио Sputnik.
Если операторы АЗС пойдут на такой шаг, это может спровоцировать напряженность в отношениях с владельцами автотранспорта, пояснил Ашихмин.
В то же время он выразил уверенность, что если до начала 2023 года оптовые цены на топливо не повысятся, операторы АЗС значительно снизят стоимость бензина для конечных потребителей. Это произойдет из-за того, что динамика снижения стоимости топлива станет стабильной, объяснил эксперт.
Ранее гендиректор независимого агентства "Аналитика товарных рынков" Михаил Турукалов рассказал, что при профиците топлива в России владельцы автозаправочных станций будут стремиться стимулировать спрос. По его словам, если товара более чем достаточно, то можно ожидать, что на заправочных станциях продавцы начнут активнее конкурировать. Это приведет к тому, что некоторые сети АЗС начнут вводить скидки на бензин.
В России неуклонно падают цены на бензин – Росстат
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