Росстат заявил, что цены на бензин в РФ продолжили снижаться

Росстат опубликовал недельную динамику потребительских цен на бензин. Снижение цены фиксируется пока только в 13 субъектах.

Так, стоимость топлива снизилась в Чечне почти на 1%, однако она поднялась в Ульяновской области. На табло заправок в Москве и Санкт-Петербурге сейчас без изменений. Согласно данным аналитиков, самый дорогой бензин в Магаданской области – почти 61,5 рубля за литр, а самый дешевый в Марий Эл – 47,2 рубля.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.





