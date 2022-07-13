"Деньги 24": оборот предприятий торговли Москвы

По итогам первого полугодия, оборот предприятий торговли Москвы вырос более чем на 30%. Какие сферы оказались самыми прибыльными, а где наоборот – доходы упали?

Как именно москвичи предпочитают ходить за покупками? И могут ли сейчас торговые центры конкурировать с маркетплейсами? Об этом – в программе "Деньги 24".