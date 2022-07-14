Магазины косметической сети Lush закроют в России – СМИ

У российской косметики настает звездный час. Косметическая сеть Lush так и не смогла наладить импорт своей продукции и заявила, что вынуждена уйти с рынка РФ. Об этом сообщили СМИ. А бренд Sephora продает сеть магазинов местному менеджменту.

Готова ли отечественная индустрия красоты занять освободившиеся места? И кто еще оказался под угрозой закрытия? Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.