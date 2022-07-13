Вывески ресторанов Pizza Hut начали менять в Петербурге

На ресторанах Pizza Hut в Петербурге начали менять вывески. Вместо привычного логотипа и названия – белый круг и надпись "Пицца H".

Кроме вывески, других изменений нет. Меню останется прежним, рестораны продолжат работу в обычном режиме. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.