В районе "Лужников" перекроют несколько улиц из-за концерта Лепса

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Несколько улиц в районе стадиона "Лужники" перекроют 15 июля из-за концерта Григория Лепса, сообщает Дептранс Москвы в своем телеграм-канале.

Уточняется, что с 23:00 и до окончания мероприятия будут полностью перекрыты:

Проектируемый проезд № 2309 (от улицы Усачева до улицы Доватора);

улица Савельева (от улицы Усачева до улицы Доватора);

улица 10-летия Октября (от улицы Усачева до улицы Доватора);

улица Доватора (от улицы Хамовнический Вал до улицы Кооперативной).

Ведомство уточнило, что парковка на участках перекрытия будет недоступна уже с 00:01 15 июля.

Кроме того, в этот день с 07:40 автобусы не будут заезжать к метро "Спортивная". Однако пассажиры смогут воспользоваться остановкой "Улица Хамовнический Вал". Автобусы № М5 проследуют по Комсомольскому проспекту без заезда.

До 22:40 автобусы № М6, 220 и С216 пройдут в сторону центра по Хамовническому Валу и Лужнецкому проезду, после 22:40 транспорт проследует по маршруту в обе стороны.

С 15:00 пассажиры не смогут совершить посадку на автобусы № С249, С263 и С755 от остановки "МЦК Лужники", расположенной на Хамовническом Валу в сторону Комсомольского проспекта. В Дептрансе уточнили, что для посадки на указанные автобусы необходимо будет воспользоваться остановками "Новодевичье кладбище" и "Хамовнический Вал".

Ранее Дептранс предупредил пассажиров об обновленном графике движения автобусов в районе Зеленограда. С 15 июля москвичи не смогут проехать по маршруту № 408. Вместо него можно будет проехать по аналогичному маршруту № 377.

