Дептранс предупредил москвичей об изменении маршрутов автобусов в районе Зеленограда. С 15 июля там уберут маршрут № 408.

Вместо маршрута № 408 пассажирам для проезда до остановки "Холмы" предложат воспользоваться автобусом № 377. Он ходит чаще и доезжает до станции "Крюково". Его маршрут полностью совпадает с 408-м. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.