Бочкарев рассказал о горном способе строительства двух подземных переходов на БКЛ

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Два подземных пешеходных перехода, которые свяжут станции "Авиамоторная" и "Электрозаводская" с одноименными станциями радиальных веток, строят горным способом. Об этом сообщает пресс-служба столичного комплекса градостроительной политики и строительства со ссылкой на заммэра города Андрея Бочкарева.

По его словам, на этом объекте применяют горный способ строительства из-за небольших габаритов и специфической траектории строящихся тоннелей.

"При этом дополнительно строители обращаются к специальным методам стабилизации грунтов и горных пород. Это делается, чтобы обеспечить безопасность горнопроходческих работ и исключить их влияние на городскую инфраструктуру", – отметил Бочкарев.

Гендиректор АО "Мосинжпроект" Юрий Кравцов рассказал, что такой метод применяют и на других площадках строящегося метро в непосредственной близости с уже функционирующими участками. К примеру, к такому способу прибегали при строительстве оборотных тупиков около станции "Новаторская" Троицкой линии метро.

"Еще один объект такого рода – ствол шахты на строящейся Рублево-Архангельской линии между будущей станцией "Звенигородская" и действующей станцией "Шелепиха" БКЛ. Готовность вертикальной выработки оценивается на две трети", – подчеркнул Кравцов.

В общей сложности рабочие должны пройти таким способом 324 погонных метра в течение года. При этом уже более 250 пройдено за первое полугодие.

Ранее сообщалось, что специалисты приступили к благоустройству территории возле вестибюля строящейся станции "Рижская" БКЛ метро. По словам Бочкарева, на благоустраиваемую территорию вернется историческая функция городского сквера, расположенного напротив Рижского вокзала. Он отметил, что на Рижской площади высадят цветники, деревья и кустарники, оборудуют места для отдыха.

