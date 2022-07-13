Завод "Москвич" опроверг заявления о договоренности по производству иранских машин

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Информация СМИ о договоренности по производству иранских машин на заводе "Москвич" не соответствует действительности. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу предприятия.

В компании рассказали, что техническим партнером завода является ПАО "КамАЗ", с которым было подписано соглашение о сотрудничестве.

Ранее сообщалось, что правительство Москвы и ПАО "КамАЗ" договорились о производстве отечественных электрических автомобилей и сотрудничестве в развитии легкового транспорта. Сергей Собянин подчеркнул, что правительство Москвы сделает все необходимое для возобновления производства и сохранения рабочего коллектива, несмотря на сложность данного проекта.

Позже стало известно, что под брендом "Москвич" могут выпустить пять моделей, среди которых четыре кроссовера и один седан. Отмечалось, что полный цикл производства со сваркой и окраской кузовов намечен на 2024 год.

