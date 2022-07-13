Новый экомаршрут появится в районе станции БКЛ "Нагатинский Затон"

В районе станции БКЛ "Нагатинский Затон" появится новый экомаршрут. О планах рассказал заммэра Москвы по вопросам ЖКХ Петр Бирюков.

По его словам, в рамках благоустройства обновят набережную вдоль Коломенской улицы. Там появятся дорожки, скамейки и шезлонги из дерева. Проект предусматривает места для отдыха со скамейками и видом на воду, детскую площадку в "речном стиле" с горками и качелями, а также зону для воркаута.

Кроме того, на набережной оборудуют сцену для различных мероприятий. А вдоль Коломенской улицы протянется велодорожка. Помимо еще одного прогулочного маршрута, москвичи получат новые удобные пути от жилой застройки к метро и между двумя станциями БКЛ – "Кленовый бульвар" и "Нагатинский затон". Подробности – в эфире телеканала Москва 24.