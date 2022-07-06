Станцию "Нагатинский Затон" БКЛ подключили к электросетям

Фото: телеграм-канал "Городское хозяйство Москвы"

Станцию "Нагатинский Затон" Большой кольцевой линии метро подключили к электросетям. Об этом сообщается на официальном портале мэра и правительства Москвы.

Заммэра города по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков рассказал, что специалисты проложили две кабельные линии 20 киловольт общей протяженностью почти пять километров. По его словам, это позволяет создать резерв и избежать возможных отключений в случае технологического нарушения.

Бирюков отметил, что электросети напряжения 20 киловольт позволяют увеличить пропускную способность распределительных сетей в два раза. Он пояснил, что кабели проложили методом горизонтально-направленного бурения, который применяется в условиях плотной городской застройки.

Ранее заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев рассказал, что на строящейся станции "Марьина Роща" БКЛ метро специалисты приступают к пусконаладочным работам на всех восьми эскалаторах. Станцию строят на глубине около 70 метров. Затем специалисты приступят к пусконаладке четырех эскалаторов длиной 30 метров, которые находятся в зоне пересадки на станцию "Марьина Роща" Люблинско-Дмитровской линии метро.

