В столичном метро проверят видео с проведением косметических процедур в вагоне

Фото: Москва 24

В столичном метро проверят видео с проведением девушкой косметических процедур в вагоне, сообщает телеграм-канал "Дептранс. Оперативно"

Ролик, на кадрах которого видно, как одна пассажирка делает другой татуаж бровей в вагоне поезда на Филевской линии, появился в ряде популярных телеграм-каналов.

"Напоминаем, подобные действия недопустимы в транспорте. Категорически запрещено создавать ситуации мешающие движению пассажиров. Это опасно и может привести к травмам", – отмечается в сообщении Дептранса.

В ведомстве добавили, что ролик был передан сотрудникам службы безопасности столичной подземки. В настоящее время ведется проверка по факту инцидента.

Ранее правоохранители задержали пьяного мужчину в столичном метро за вандализм. В полиции сообщили, что 19-летний подозреваемый ссорился со своей знакомой на станции "Баррикадная".

В ходе конфликта мужчина ударил рукой по лицевой части зеркала заднего обзора поезда, разбив его, чем причинил материальный ущерб.

