Мужчину задержали на станции "Красногвардейская" из-за пистолета в ручной клади

12:15
Фото: "МВД Медиа"
Полицейские столичного метрополитена задержали мужчину, у которого при досмотре ручной клади нашли пистолет, сообщает Агентство "Москва".
Эксперты криминалистического центра полиции установили, что изъятое у 46-летнего пассажира устройство относится к короткоствольному гладкоствольному огнестрельному оружию, однако оно непригодно к стрельбе.
Сотрудники МВД возбудили уголовное дело о незаконном обороте оружия. С подозреваемого взяли обязательство о явке.
Ранее сообщалось, что конфликт между двумя мужчинами в метро Москвы закончился применением газового баллончика. Инцидент произошел в вагоне поезда, который следовал от станции "Автозаводская" до станции "Технопарк". Личность нападавшего устанавливается, идет розыск. Пострадавший отказался от госпитализации.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 125124, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
В сетевом издании могут быть использованы материалы интернет-ресурсов Facebook и Instagram, владельцем которых является компания Meta Platforms Inc., запрещённая на территории Российской Федерации как экстремистская.
Следите за новостями: