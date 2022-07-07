Мужчину задержали на станции "Красногвардейская" из-за пистолета в ручной клади

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Полицейские столичного метрополитена задержали мужчину, у которого при досмотре ручной клади нашли пистолет, сообщает Агентство "Москва".

Эксперты криминалистического центра полиции установили, что изъятое у 46-летнего пассажира устройство относится к короткоствольному гладкоствольному огнестрельному оружию, однако оно непригодно к стрельбе.

Сотрудники МВД возбудили уголовное дело о незаконном обороте оружия. С подозреваемого взяли обязательство о явке.

Ранее сообщалось, что конфликт между двумя мужчинами в метро Москвы закончился применением газового баллончика. Инцидент произошел в вагоне поезда, который следовал от станции "Автозаводская" до станции "Технопарк". Личность нападавшего устанавливается, идет розыск. Пострадавший отказался от госпитализации.