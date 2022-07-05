Европе пока не везет в энергетической войне с Россией – СМИ

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Европе пока не везет в энергетической войне с Россией, европейцев готовят к "болезненным последствиям", пишет издание The Economist.
В публикации говорится, что страны континента останутся без 2,5% поставок газа. Причиной стал недавний пожар из-за которого закрылось предприятие по сжижению газа в техасском Фрипорте. По мнению автора материала, простой может продлиться три месяца.
Кроме того, отмечается в статье, "Газпром" объявил о сокращении до 40% поставок газа в Европу через трубопровод "Северный поток – 1", в итоге европейский регион лишился еще 7,5% поставок, а других источников недостаточно.
Также отмечается, что возникают опасения в том, что закрытый в июле на плановое обслуживание "Северный поток" не возобновит работу. В таком случае, отмечает автор публикации, в зиму Европа вступит с запасами газа, составляющими всего 60% от необходимого объема. В статье указывается, что при таком развитии событий континент не сможет отопить себя предстоящей зимой.
"Европе пока не везет в энергетической войне с Россией. Если Европа хочет, чтобы свет и отопление оставались включенными до весны, ситуация должна измениться", – говорится в статье.
Ранее лидер крупнейшей оппозиционной немецкой партии ХДС Фридрих Мерц поделился мнением, что дефицит газа в Европе может спровоцировать битву за распределение этого топлива среди европейских стран. Политик считает, что в настоящее время необходимо создать согласованный среди государств Евросоюза план распределения газа.
В то же время Мерц предостерег от спекуляций на тему возможного прекращения поставок топлива Россией. Он подчеркнул, что европейские политики не должны говорить о таком сценарии в своих публичных заявлениях.
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