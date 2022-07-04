Цена газа в Европе превысила 1 800 долларов за тысячу кубометров

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Цена газа в Европе превысила отметку в 1 800 долларов за тысячу кубометров на закрытии биржевых торгов. Об этом сообщает ТАСС.

По данным лондонской биржи ICE, это произошло впервые с 9 марта.

Цена фьючерса за август на хабе TTF в Нидерландах выросла до 1 804,3 доллара за тысячу кубометров. В совокупности рост за день составил более чем 13%.

По словам члена комитета по энергетической стратегии и развитию ТЭК Торгово-промышленной палаты России Рустама Танкаева, цена на газ растет в связи с сокращением пропускной способности "Северного потока" и запретом на запуск "Северного потока – 2".