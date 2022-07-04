Аналитик объяснил повышение цены на газ в Европе до 1 700 долларов

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Повышение цены на газ в Европе до 1 700 долларов за тысячу кубических метров стало ожидаемым, заявил член комитета по энергетической стратегии и развитию ТЭК Торгово-промышленной палаты России Рустам Танкаев.
"Благодаря совершенно непродуманным действиям Европейского союза поставки газа из России в Европу очень сильно сократились. Например, к непродуманным действиям относится запрет на запуск "Северного потока – 2", – пояснил Танкаев в беседе с RT.
Эксперт также напомнил о сокращении пропускной способности газопровода "Северный поток". Кроме того, Польшей был фактически заблокирован газопровод Ямал – Европа. Это, по словам Танкаева, привело к тому, что европейцы недополучают газ в больших объемах.
"Европейцам нужно решать для себя: либо они хотят нормально жить, либо они хотят играть в политику. Если они выбирают политику, дальше все будет именно так", – добавил член Торгово-промышленной палаты России.
Ранее сообщалось, что подача топлива по "Северному потоку" будет временно приостановлена в период с 11 по 21 июля из-за планового техобслуживания. В пресс-службе газопровода отмечали, что партнеры по транспортировке газа были заранее оповещены о графике проведения плановых работ.
Позднее заместитель министра иностранных дел РФ Александр Грушко заявил, что никакой политической подоплеки в остановке "Северного потока" на техническое обслуживание нет. Он назвал газопровод сложной технической системой, и, по его словам, в Европейском союзе должны были подумать, прежде чем принимать ограничения в подобных технических секторах.
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