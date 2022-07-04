В Британии могут закрыть ряд предприятий из-за нехватки российского газа – СМИ

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Если холодная зима в Британии приведет к дефициту газа, а поставки из России в Европу прекратятся, то многие предприятия Соединенного Королевства могут прекратить работу, пишет Financial Times.

По информации издания, крупные промышленные потребители электроэнергии планируют предупредить правительство о вероятности такого развития событий. По их данным, с приходом холодов часть заводов может остановиться из-за острой нехватки топлива, а также в связи с чрезвычайными мерами по ограничению использования газа.

Авторы статьи отмечают, что до сих пор министры Британии преуменьшали проблемы поставок энергоносителей, однако непрерывная подача топлива имеет решающее значение для многих процессов, в частности для производства керамики и стекла.

В публикации указывается, что британское правительство настаивает на введении предстоящей зимой нормирования потребления газа. При этом экстренный план, при котором Москва прекратит поставки топлива в Европу, в Лондоне называют крайне маловероятным сценарием.

В то же время опрошенные изданием английские эксперты обеспокоены тем, что ранее во время интенсивных холодов Великобритания закупала дополнительные объемы сырья у европейских государств, а в ЕС призвали крупные предприятия и домохозяйства сократить потребление газа на случай прекращения импорта из России.

Ранее в "Газпроме" объявили об ограничениях на поставки газа в Европу. В компании подчеркнули, что не смогли вовремя получить из ремонта газоперекачивающие агрегаты от компании Siemens.

