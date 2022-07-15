Маркетологи и аналитики прокомментировали уход иностранных брендов из РФ. Российский рынок будоражит, одни иностранные бренды решили уйти, другие поменяли название и формат работы, но приняли решение остаться.

Однако сеть Lush решила закрыть все магазины, а владелец Zara попросил продлить договоры аренды. Чего стоит ждать в дальнейшем? Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.