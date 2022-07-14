"Деньги 24": цены на новостройки в Москве

Цены на новостройки в Москве снижаются второй месяц подряд. Это сезонная коррекция из-за летних отпусков или устойчивый тренд?

Стоит ли ждать распродаж? И сколько стоит купить свою квартиру в столице? Об этом – в программе "Деньги 24".