Согласовано строительство новых съездов на развязке МКАД с Профсоюзной улицей

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков

Москомэкспертиза согласовала строительство новых съездов на развязке МКАД с Профсоюзной улицей. Об этом сообщает Агентство "Москва".

Дорожные объекты располагаются в Юго-Западном и Новомосковском административных округах столицы. Как рассказала глава Москомэкспертизы Анна Яковлева, проектом также предусмотрены съезды к торговому центру "Мега Теплый Стан".

Кроме того, планируется построить переходно-скоростную полосу на внешней стороне МКАД, оборудовать путепровод на боковом проезде МКАД и обустроить два новых подземных перехода для пешеходов.

"Это лишь часть работ, помимо этого, предусмотрено создание и других проездов и съездов, формирование автоматического противогололедного комплекса и частичное переустройство инженерных коммуникаций", – подчеркнула Яковлева.

Новый автодорожный путепровод на боковом проезде МКАД с внешней стороны рассчитан на две полосы движения. Дорога будет пересекать существующий съезд с Калужского шоссе на МКАД. На объекте оборудуют систему охранного видеонаблюдения, а также установят дорожные знаки, дорожное пешеходное ограждение и дорожную разметку.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин объявил об открытии движения по дороге "Воскресенское-Каракашево-Щербинка" в Троицком и Новомосковском административных округах. Протяженность данной трассы составляет 11 километров.

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